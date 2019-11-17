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Кулемин пропустит предстоящую выездную серию «Динамо»

13:48
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Форвард «Динамо» Вячеслав Кулемин из-за травмы не поехал с командой на выездную серию, информирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Кулемин в текущем сезоне провел 26 матчей и набрал 9 очков (8 голов и одна передача).

?«Динамо» в рамках выездной серии 18 ноября сыграет против нижнекамского «Нефтехимика», 20 ноября против рижского «Динамо», 22 ноября — против «Йокерита» (Хельсинки).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191117/1561037489.html

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