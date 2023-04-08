Кудашов заявил, что ХК «Динамо» следует своему селекционному плану

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал будущую селекцию клуба, а также возможные изменения в составе бело-голубых.

«Поменяется несколько человек в атаке и несколько в обороне. Сейчас не хотелось бы называть конкретных фамилий. Это будут минимальные изменения? Конечно. Мы же не случайно работаем, а идем согласно нашему плану. Вокруг нас все шумит, но мы с первого дня задали вектор и ему следуем. У нас нет никаких шараханий в сторону. Концепция по иностранцам? Здесь же все зависит от рынка. Если мы найдем качественного российского защитника, то концепция может измениться. Пока тут нет четкого ответа», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».