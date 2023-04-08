Лучший бомбардир плей-офф ВХЛ перейдет в «Нефтехимик»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Сокола» Алексей Князев в межсезонье перейдет в «Нефтехимик».

29-летний Князев — лучший бомбардир плей-офф ВХЛ, на его счету 16 (8+8) очков в 19 матчах.

«Сокол» вышел в финал плей-офф ВХЛ, в котором встретится с победителем серии «Металлург» (Новокузнецк) — «Химик».

«Нефтехимик» в сезоне-2022/23 вышел в первый раунд плей-офф КХЛ, в котором уступил «Ак Барсу» со счетом 2-4 в серии.