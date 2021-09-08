Кудашов рассказал, почему О'Делл пропустил матч против «Авангарда»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:2).
— Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, за то, что гнали нас вперед, очень приятно играть при такой атмосфере. Мы провели хорошую игру по самоотдаче и содержанию. Вовремя забили голы, могли забивать еще, но как есть.
— Что с Оскаром Линдбергом и почему не играл Эрик О'Делл?
— Линдберг получил травму. Пока не могу ответить, насколько все серьезно. О'Делл приболел.
— Два центра фактически выбыли из игры. Насколько это стало дополнительной сложностью?
— Первый период проиграли, потом выровняли, но статистика не в нашу пользу. Надеюсь, что в будущем исправим эту ситуацию. Мы работаем на тренировках над этими компонентами.
— Шипачев в прекрасной форме. Нет ли тревоги, что вновь игра команды зависит от него?
— У нас были игры, когда другие звенья вытаскивали. Слава Богу, что у него игра — мы пользуемся этим.
— Много риторики вокруг центров в составе сборной на Олимпиаду. Реально ли ему удержать такую форму?
— Он всегда играет на стабильно высоком уровне. Все шансы есть.
— По ходу периода третий нападающий начал подниматься на синюю линию, и так Шипачев забил свою вторую шайбу. Это входило в план на игру?
— На самом деле, когда соперник плотно обороняется, мы задействуем третьего игрока, чтобы растянуть оборону.
— С чем связано малое количество игрового времени Новикова?
— Центр и защита никак не связаны. Мы перешли на игру в три звена. Поэтому он мало сыграл.
— Четыре удаления в средней и чужой зоне. Желание чрезмерное?
— Цепляли клюшкой, — цитирует Кудашова официальный сайт «Динамо».
Главным героем встречи стал капитан «Динамо» Вадим Шипачев, который оформил дубль и отдал две результативные передачи. В составе победителей также отличились Александр Петунин, Егор Зайцев и Дмитрий Рашевский.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/170749-aleksey_kudashov____ochen__priyatno_igrat__pri_takoy_atmosfere__
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