Кудашов рассказал, почему О'Делл пропустил матч против «Авангарда»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:2).

— Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, за то, что гнали нас вперед, очень приятно играть при такой атмосфере. Мы провели хорошую игру по самоотдаче и содержанию. Вовремя забили голы, могли забивать еще, но как есть.

— Что с Оскаром Линдбергом и почему не играл Эрик О'Делл?

— Линдберг получил травму. Пока не могу ответить, насколько все серьезно. О'Делл приболел.

— Два центра фактически выбыли из игры. Насколько это стало дополнительной сложностью?

— Первый период проиграли, потом выровняли, но статистика не в нашу пользу. Надеюсь, что в будущем исправим эту ситуацию. Мы работаем на тренировках над этими компонентами.

— Шипачев в прекрасной форме. Нет ли тревоги, что вновь игра команды зависит от него?

— У нас были игры, когда другие звенья вытаскивали. Слава Богу, что у него игра — мы пользуемся этим.

— Много риторики вокруг центров в составе сборной на Олимпиаду. Реально ли ему удержать такую форму?

— Он всегда играет на стабильно высоком уровне. Все шансы есть.

— По ходу периода третий нападающий начал подниматься на синюю линию, и так Шипачев забил свою вторую шайбу. Это входило в план на игру?

— На самом деле, когда соперник плотно обороняется, мы задействуем третьего игрока, чтобы растянуть оборону.

— С чем связано малое количество игрового времени Новикова?

— Центр и защита никак не связаны. Мы перешли на игру в три звена. Поэтому он мало сыграл.

— Четыре удаления в средней и чужой зоне. Желание чрезмерное?

— Цепляли клюшкой, — цитирует Кудашова официальный сайт «Динамо».

Главным героем встречи стал капитан «Динамо» Вадим Шипачев, который оформил дубль и отдал две результативные передачи. В составе победителей также отличились Александр Петунин, Егор Зайцев и Дмитрий Рашевский.