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Александр Петунин: «Шипачев большой мастер, играть с ним — большой опыт»

23:20
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Нападающий «Динамо» Александр Петунин рассказал, как чувствует себя, играя в одном звене с центрфорвардом Вадимом Шипачевым.

— Как тебе играется с Шипачевым, насколько вы чувствуете эту мощь и почему в звене с тобой стал больше забивать, а раньше пасы раздавал?

— Не могу сказать, пока забивается — пусть забивает. Мы помогаем чем можем. А в целом, хорошо, Вадик большой мастер, много подсказывает, куда и где ехать, играть с ним — большой опыт, — цитирует Петунина сайт «Динамо».

— Может тебе больше нужно завершать атак, а ты все ему пасы отдаешь, поскольку он в большем авторитете?

— Нет, кто может — тот забивает, кто не может — не забивает, все банально.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/170754-aleksandr_petunin____s__kajdoy_igroy_hochetsya_pribavlyat___

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Иван Шитик все материалы автора

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