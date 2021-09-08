Главный тренер «Авангард» Боб Хартли признал закономерность поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:5).

— Поздравляю «Динамо», они показали хороший хоккей, здорово сыграли. Если говорить о нас, то первый период мы провели неплохо. Во втором отрезке соперник нас подловил, мы немного выпали из темпа игры, а в третьем — отставали на две шайбы и приходилось отыгрываться. Также мы дали противнику возможность выходить «два в одного», они разыгрывали хорошие комбинации, а нам пришлось за это заплатить высокую цену, мы потерпели поражение. Сегодня, учитывая, что в их составе есть много талантливых игроков, один Шипачев только чего стоит, как мне кажется, сегодня он был лучшим игроком на льду, — приводит слова Хартли сайт бело-голубых.

— Не секрет, что Шипачев в «Динамо» системообразующий игрок, а в этом сезоне он проявил себя как настоящий голеодор в первой домашней серии, почему его все-таки не держали? Не было видно жесткой опеки, у него было достаточно пространства.

— У нас много новых игроков, и многому еще нужно обучить, и им со своей стороны предстоит еще многое узнать и постичь. Это определенный процесс, который требует немало времени, мы знали, что будет такой период, и что-то может пойти не так, как нам хочется. То, что мы видели сегодня, это абсолютно не типичный для «Авангарда» хоккей, это не наш хоккей. Но в тот же момент, это было вполне предсказуемо.

— Перед стартовым вбрасыванием в матче был необычный эпизод, судьи подъезжали к скамейке, что было не так?

— Есть новое правило, что звенья в заявке должны соответствовать тому, кого ты выпускаешь на лед на стартовое вбрасывание. Но уже второй матч подряд складывается ощущение, что соперник выпускает не тех ребят, пришлось с судьями поговорить, но создалось впечатление, будто судьи об этом не слышали.