Кудашов о поражении от СКА: «Забей мы в начале матча, игра сложилась бы по-другому»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3).

«В начале были моменты — не забили, и это одно из ключевых. Забей мы — и игра сложилась бы по-другому. Потом пропустили, начали догонять. В концовке только содержательная игра немного была. Первый период мы владели преимуществом, второй проиграли по движению и по моментам, а в третьем жизнь нас заставила больше создавать. Тайм-аут в концовке не брали умышленно — мы только вышли на лед, комбинации все и так знаем: кто идет, куда идет. А соперник был уставший», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

СКА занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 57 очков в 43 играх. «Динамо» — на втором месте (62 очка в 44 матчах).