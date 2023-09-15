Кудашов — о победе над СКА: «Мы были готовы ко всем моментам»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе над СКА (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Тяжелая, интересная игра. Эмоциональная. Было много стычек, красивых моментов, голов. И зрители отлично болели. Атмосфера здесь, как обычно, классная.
Сегодня СКА побежал давить — мы готовы к этому. Мы готовы ко всем моментам. Знали, что соперник быстро начнет, приблизительно знали, что будет потом», — цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ.
СКА проиграл четвертый матч подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада» (4 очка). «Динамо» выиграло 4 последних игры и находится на второй строчке с 10 очками.
Источник: Сайт КХЛ
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