Кудашов — о победе над СКА: «Мы были готовы ко всем моментам»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе над СКА (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Тяжелая, интересная игра. Эмоциональная. Было много стычек, красивых моментов, голов. И зрители отлично болели. Атмосфера здесь, как обычно, классная.

Сегодня СКА побежал давить — мы готовы к этому. Мы готовы ко всем моментам. Знали, что соперник быстро начнет, приблизительно знали, что будет потом», — цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ.

СКА проиграл четвертый матч подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада» (4 очка). «Динамо» выиграло 4 последних игры и находится на второй строчке с 10 очками.