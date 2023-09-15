Ротенберг — о четырех поражениях СКА подряд: «Таков наш путь. Мы стремимся к лучшему финишу»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал неудачную серию команды.

У клуба 4 поражения подряд. 15 сентября СКА дома проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:3.

«У нас было хорошее начало. В состав возвращаются ребята после травм, они набирают игровой тонус. Грицюк — вторая игра, Фальковский — первая игра. Да, есть ошибки. Полностью наша игра, но пошли удаления, удаления, удаления. Тут нам нужно исправляться. Прогресс у команды есть. Нам надо готовиться к следующей игре, переламывать эту серию. Таков наш путь. Да, у нас плохой старт, но мы стремимся к тому, чтобы был лучший финиш», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

Также тренер СКА отметил, что команда молодая и много игроков, которые только пришли и адаптируются в клубе.

СКА набрал 4 очка в 6 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада». Следующую игру команда проведет 17 сентября против «Сибири».

Ротенберг воглавляет СКА с января 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.