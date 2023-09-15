Ротенберг — о четырех поражениях СКА подряд: «Таков наш путь. Мы стремимся к лучшему финишу»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал неудачную серию команды.
У клуба 4 поражения подряд. 15 сентября СКА дома проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:3.
«У нас было хорошее начало. В состав возвращаются ребята после травм, они набирают игровой тонус. Грицюк — вторая игра, Фальковский — первая игра. Да, есть ошибки. Полностью наша игра, но пошли удаления, удаления, удаления. Тут нам нужно исправляться. Прогресс у команды есть. Нам надо готовиться к следующей игре, переламывать эту серию. Таков наш путь. Да, у нас плохой старт, но мы стремимся к тому, чтобы был лучший финиш», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.
Также тренер СКА отметил, что команда молодая и много игроков, которые только пришли и адаптируются в клубе.
СКА набрал 4 очка в 6 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада». Следующую игру команда проведет 17 сентября против «Сибири».
Ротенберг воглавляет СКА с января 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|6
|1
|5
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|15.09
|19:00
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СКА – Динамо М
|1 : 3
|15.09
|19:30
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Сочи – Сибирь
|4 : 2