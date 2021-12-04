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Кудашов — о победе над «Салаватом»: «На мой взгляд, не так много слабостей у соперника»

17:36
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:0).

— Хорошая игра получилась, организованная. Готовились к серьезно. Знали, что пауза у «Салавата» была, и свежее они подойдут к матчу, но тем не менее качественно, организованно, самоотверженно мы сыграли и с хорошей самоотдачей, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— Очень успешно играете последнее время против «Салавата». Какие слабости, на ваш взгляд, у соперника?

— На мой взгляд, не так много слабостей у соперника. У них полный боевой комплект игроков, отличный набор исполнителей на каждой позиции. Как я уже сказал, залог успеха прост: организованно, самоотверженно сыграли с высокой концентрацией и самоотдачей — отсюда и результат.

— Как считаете, у первой пятерки «Салавата» есть проблемы с возвратом назад?

— Если честно, когда ведешь игру, в основном успеваешь следить за своей командой и не можешь концентрироваться на действиях соперника, поэтому ничего не могу сказать конкретно про этот аспект игры «Салавата».

— Несмотря на то, что Бочаров провел сегодня прекрасный матч, не было ли желания попробовать Александра Еременко, который традиционно показывает высокий уровень в матчах с уфимским коллективом?

— По вратарям есть отдельные планы, мы смотрим на множество составляющих, складывающихся из состояния, подготовки, тренировок, прежде чем поставить кого-то на игру. Мы не зацикливаемся на том, что было когда-то, поэтому не стали ничего менять по сравнению с матчем два дня назад.

— Видно, что ребята играют с удовольствием. Можно ли сказать, что в «Динамо» все прекрасно?

— Сейчас они придут — лучше спросите у них. Наша задача — тренировать и, конечно, создавать приятный микроклимат для них.

— Что можете сказать по поводу игры ваших легионеров?

— Я уже неоднократно говорил, что в команде не разделяем игроков по такому принципу. У нас нет «легионеров» или «молодых» — есть 25 человек с фамилиями, каждый из которых важен для клуба и тренера.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/183472-aleksey_kudashov____est__25_chelovek_s__familiyami__kajdyiy_iz__kotoryih_vajen_dlya_kluba_i__trenera__

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Иван Шитик все материалы автора
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