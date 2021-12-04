Кудашов — о победе над «Салаватом»: «На мой взгляд, не так много слабостей у соперника»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:0).
— Хорошая игра получилась, организованная. Готовились к серьезно. Знали, что пауза у «Салавата» была, и свежее они подойдут к матчу, но тем не менее качественно, организованно, самоотверженно мы сыграли и с хорошей самоотдачей, — цитирует тренера сайт бело-голубых.
— Очень успешно играете последнее время против «Салавата». Какие слабости, на ваш взгляд, у соперника?
— На мой взгляд, не так много слабостей у соперника. У них полный боевой комплект игроков, отличный набор исполнителей на каждой позиции. Как я уже сказал, залог успеха прост: организованно, самоотверженно сыграли с высокой концентрацией и самоотдачей — отсюда и результат.
— Как считаете, у первой пятерки «Салавата» есть проблемы с возвратом назад?
— Если честно, когда ведешь игру, в основном успеваешь следить за своей командой и не можешь концентрироваться на действиях соперника, поэтому ничего не могу сказать конкретно про этот аспект игры «Салавата».
— Несмотря на то, что Бочаров провел сегодня прекрасный матч, не было ли желания попробовать Александра Еременко, который традиционно показывает высокий уровень в матчах с уфимским коллективом?
— По вратарям есть отдельные планы, мы смотрим на множество составляющих, складывающихся из состояния, подготовки, тренировок, прежде чем поставить кого-то на игру. Мы не зацикливаемся на том, что было когда-то, поэтому не стали ничего менять по сравнению с матчем два дня назад.
— Видно, что ребята играют с удовольствием. Можно ли сказать, что в «Динамо» все прекрасно?
— Сейчас они придут — лучше спросите у них. Наша задача — тренировать и, конечно, создавать приятный микроклимат для них.
— Что можете сказать по поводу игры ваших легионеров?
— Я уже неоднократно говорил, что в команде не разделяем игроков по такому принципу. У нас нет «легионеров» или «молодых» — есть 25 человек с фамилиями, каждый из которых важен для клуба и тренера.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/183472-aleksey_kudashov____est__25_chelovek_s__familiyami__kajdyiy_iz__kotoryih_vajen_dlya_kluba_i__trenera__
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю