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Два очка Шумакова принесли «Автомобилисту» волевую победу над «Адмиралом»

17:18
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«Автомобилист» одержал волевую победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Екатеринбурга одолела соперника со счетом 2:1.

Гол и результативную передачу в свой актив записал нападающий Сергей Шумаков.

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Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кестнер — 4 (Обидин), 1:48 — 0:1. Шумаков — 10 (Да Коста, Мэйсек), 25:25 — 1:1. Да Коста — 13 (Шумаков, Василевский), 44:15 — 2:1.

Вратари: Шикин — Серебряков (59:33).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (11+13+13) — 27 (8+11+8).

Судьи: Кулев, Лаврентьев.

4 декабря. Екатеринбург. Уралец.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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