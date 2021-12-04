Два очка Шумакова принесли «Автомобилисту» волевую победу над «Адмиралом»
17:18
«Автомобилист» одержал волевую победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Екатеринбурга одолела соперника со счетом 2:1.
Гол и результативную передачу в свой актив записал нападающий Сергей Шумаков.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кестнер — 4 (Обидин), 1:48 — 0:1. Шумаков — 10 (Да Коста, Мэйсек), 25:25 — 1:1. Да Коста — 13 (Шумаков, Василевский), 44:15 — 2:1.
Вратари: Шикин — Серебряков (59:33).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 37 (11+13+13) — 27 (8+11+8).
Судьи: Кулев, Лаврентьев.
4 декабря. Екатеринбург. Уралец.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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