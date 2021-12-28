Кудашов: «Любой бросок мы пытаемся в качество перевести, просто так никто не бросает»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:3).

— Я думаю, эта игра не многим отличалась от предыдущей: такой же накал страстей, драматизм. Пропустили легкие, можно сказать, голы, но в тот же время моменты были, чтобы не догонять потом соперника, а использовать их, поэтому всю игру приходилось отыгрываться. Нашли в себе силы и сыграли хорошо концовку.

— После двух периодов у «Динамо» было преимущество по броскам, но результата не было. Ближе к концу стали играть более структурировано и количество превращать в качество. Согласны?

— Любой бросок мы пытаемся в качество перевести, просто так никто не бросает. Прямой зависимости я здесь не вижу, знаете, иногда делаешь по 30 бросков, но они все с периметра. Поэтому на цифры внимания особого не обращаю. Правильно вы сказали, что в конце броски пошли из более опасных зон. И во втором особенно периоде, когда было большинство, было очень много моментов.

— Когда появится Петерссон?

— Появится он в Хельсинки, ну приедет. Играть будет естественно после Хельсинки. Состояние? Тренируется, будем все равно на его состояние смотреть позже.