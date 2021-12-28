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Три передачи Шипачева помогли «Динамо» переиграть ЦСКА

22:00
28 декабря. ЦСКА — «Динамо» — 3:4. Радость бело-голубых. Фото Федор Успенский, «СЭ» 28 декабря. ЦСКА — «Динамо» — 3:4. Фото ХК «Динамо».
28 декабря. ЦСКА — «Динамо» — 3:4. Радость бело-голубых. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Динамо» в принципиальном матче победило ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Бело-голубые вырвали победу в московском дерби со счетом 4:3.

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев сделал в этой встрече 3 результативные передачи.

«Динамо» набрало 61 очко и поднялось на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда выиграла третий матч подряд.

ЦСКА остался на четвертом месте, имея в активе 58 очков.

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ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

Голы: Дальбек — 3 (Нордстрем, Дитц), 26:21 — 1:0. Линдберг — 5 (бол., Войнов, Шипачев), 31:28 — 1:1. Григоренко — 16 (Карнаухов, Нордстрем), 37:45 — 2:1. Соркин — 6 (Плотников, Валльмарк), 49:36 — 3:1. Галиев — 22 (бол., Войнов, Шипачев), 51:51 — 3:2. Линдберг — 6 (бол., Галиев, Шипачев), 54:22 — 3:3. Педан — 3 (О`Делл, Е.А. Зайцев), 57:27 — 3:4.

Вратари: Рейдеборн (58:33) — Бочаров.

Штраф: 39 — 14.

Броски: 31 (8+7+16) — 35 (7+17+11).

Судьи: Наумов, Оленин.

28 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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