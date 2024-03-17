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17 марта, 23:40

Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей второго раунда плей-офф КХЛ

В КХЛ стартовал второй раунд плей-офф
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

8 команд проводят четвертьфинальные серии.

В Кубке Гагарина-2024 реализован новый формат. После первого раунда (четвертьфиналы Западной и Восточной конференции) команды были разделены на две группы в перекрестном плей-офф с зафиксированной сеткой.

По четыре команды составили «группу А» и «группу Б», сначала играют четвертьфиналы Кубка Гагарина, а затем победители серий проведут полуфиналы. В финале плей-офф КХЛ сыграют победители двух групп.

Приводим календарь матчей второго раунда. Время начала игр — московское. Все серии — до четырех побед одной из команд.

&laquo;Локомотив&raquo; выбил из&nbsp;Кубка Гагарина действующего чемпиона&nbsp;&mdash; ЦСКА. Новый перекрестный формат плей-офф КХЛ: разбираемся, какие пары будут во втором раунде

Кубок Гагарина, второй раунд: расписание и результаты

«Группа А»

«Динамо» Москва (Запад, 1) — «Трактор» Челябинск (Восток, 6)

Матч №1 — 2:4, 0-1. 16 марта, 17:00 (ВТБ-Арена, Москва).

Матч №2 — 18 марта, 19:30 (ВТБ-Арена, Москва).

Матч №3 — 20 марта, 17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).

Матч №4 — 22 марта, 17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).

Если потребуется: Матч №5 — 24 марта (Москва). Матч №6 — 26 марта (Челябинск). Матч №7 — 28 марта (Москва).

«Авангард» Омск (Восток, 2) — «Локомотив» Ярославль (Запад, 3)

Матч №1 — 1:2 ОТ, 0-1. 16 марта, 13:30 (G-Drive Арена, Омск).

Матч №2 — 18 марта, 16:30 (G-Drive Арена, Омск).

Матч №3 — 20 марта, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).

Матч №4 — 22 марта, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).

Если потребуется: Матч №5 — 24 марта (Омск). Матч №6 — 26 марта (Ярославль). Матч №7 — 28 марта (Омск).

«Группа Б»

«Металлург» Магнитогорск (Восток, 1) — «Спартак» Москва (Запад, 4)

Матч №1 — 4:0, 1-0. 17 марта, 14:30 (Арена Металлург, Магнитогорск).

Матч №2 — 19 марта, 17:00 (Арена Металлург, Магнитогорск).

Матч №3 — 21 марта, 19:30 (ДС Мегаспорт, Москва).

Матч №4 — 23 марта, 17:00 (ДС Мегаспорт, Москва).

Если потребуется: Матч №5 — 25 марта (Магнитогорск). Матч №6 — 27 марта (Москва). Матч №7 — 29 марта (Магнитогорск).

СКА Санкт-Петербург (Запад, 2) — «Автомобилист» Екатеринбург (Восток, 3)

Матч №1 — 2:3, 0-1. 17 марта, 17:00 (СКА-Арена, Санкт-Петербург).

Матч №2 — 19 марта, 19:30 (СКА-Арена, Санкт-Петербург).

Матч №3 — 21 марта, 17:00 (Уралец, Екатеринбург).

Матч №4 — 23 марта, 14:30 (Уралец, Екатеринбург).

Если потребуется: Матч №5 — 25 марта (Санкт-Петербург). Матч №6 — 27 марта (Екатеринбург). Матч №7 — 29 марта (Санкт-Петербург).

Расписание и результаты матчей, статистика и сетка плей-офф в разделе КХЛ сайта «СЭ».

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КХЛ
Кубок Гагарина
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - СКА
0 - 0
4. Автомобилист - СКА
0 - 0
0 - 1
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
4. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
1 - 0
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 1
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Динамо М
0 - 0
4. Трактор - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 1
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - Авангард
0 - 0
4. Локомотив - Авангард
0 - 0
0 - 1
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
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Результаты / календарь
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18.03 16:30
Авангард – Локомотив
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18.03 19:30
Динамо М – Трактор
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