Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей второго раунда плей-офф КХЛ
8 команд проводят четвертьфинальные серии.
В Кубке Гагарина-2024 реализован новый формат. После первого раунда (четвертьфиналы Западной и Восточной конференции) команды были разделены на две группы в перекрестном плей-офф с зафиксированной сеткой.
По четыре команды составили «группу А» и «группу Б», сначала играют четвертьфиналы Кубка Гагарина, а затем победители серий проведут полуфиналы. В финале плей-офф КХЛ сыграют победители двух групп.
Приводим календарь матчей второго раунда. Время начала игр — московское. Все серии — до четырех побед одной из команд.
Кубок Гагарина, второй раунд: расписание и результаты
«Группа А»
«Динамо» Москва (Запад, 1) — «Трактор» Челябинск (Восток, 6)
Матч №1 — 2:4, 0-1. 16 марта, 17:00 (ВТБ-Арена, Москва).
Матч №2 — 18 марта, 19:30 (ВТБ-Арена, Москва).
Матч №3 — 20 марта, 17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).
Матч №4 — 22 марта, 17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).
Если потребуется: Матч №5 — 24 марта (Москва). Матч №6 — 26 марта (Челябинск). Матч №7 — 28 марта (Москва).
«Авангард» Омск (Восток, 2) — «Локомотив» Ярославль (Запад, 3)
Матч №1 — 1:2 ОТ, 0-1. 16 марта, 13:30 (G-Drive Арена, Омск).
Матч №2 — 18 марта, 16:30 (G-Drive Арена, Омск).
Матч №3 — 20 марта, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).
Матч №4 — 22 марта, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).
Если потребуется: Матч №5 — 24 марта (Омск). Матч №6 — 26 марта (Ярославль). Матч №7 — 28 марта (Омск).
«Группа Б»
«Металлург» Магнитогорск (Восток, 1) — «Спартак» Москва (Запад, 4)
Матч №1 — 4:0, 1-0. 17 марта, 14:30 (Арена Металлург, Магнитогорск).
Матч №2 — 19 марта, 17:00 (Арена Металлург, Магнитогорск).
Матч №3 — 21 марта, 19:30 (ДС Мегаспорт, Москва).
Матч №4 — 23 марта, 17:00 (ДС Мегаспорт, Москва).
Если потребуется: Матч №5 — 25 марта (Магнитогорск). Матч №6 — 27 марта (Москва). Матч №7 — 29 марта (Магнитогорск).
СКА Санкт-Петербург (Запад, 2) — «Автомобилист» Екатеринбург (Восток, 3)
Матч №1 — 2:3, 0-1. 17 марта, 17:00 (СКА-Арена, Санкт-Петербург).
Матч №2 — 19 марта, 19:30 (СКА-Арена, Санкт-Петербург).
Матч №3 — 21 марта, 17:00 (Уралец, Екатеринбург).
Матч №4 — 23 марта, 14:30 (Уралец, Екатеринбург).
Если потребуется: Матч №5 — 25 марта (Санкт-Петербург). Матч №6 — 27 марта (Екатеринбург). Матч №7 — 29 марта (Санкт-Петербург).
Расписание и результаты матчей, статистика и сетка плей-офф в разделе КХЛ сайта «СЭ».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.03
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|18.03
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -