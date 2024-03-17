Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей второго раунда плей-офф КХЛ

8 команд проводят четвертьфинальные серии.

В Кубке Гагарина-2024 реализован новый формат. После первого раунда (четвертьфиналы Западной и Восточной конференции) команды были разделены на две группы в перекрестном плей-офф с зафиксированной сеткой.

По четыре команды составили «группу А» и «группу Б», сначала играют четвертьфиналы Кубка Гагарина, а затем победители серий проведут полуфиналы. В финале плей-офф КХЛ сыграют победители двух групп.

Приводим календарь матчей второго раунда. Время начала игр — московское. Все серии — до четырех побед одной из команд.

Кубок Гагарина, второй раунд: расписание и результаты

«Группа А»

«Динамо» Москва (Запад, 1) — «Трактор» Челябинск (Восток, 6)

Матч №1 — 2:4, 0-1. 16 марта, 17:00 (ВТБ-Арена, Москва).

Матч №2 — 18 марта, 19:30 (ВТБ-Арена, Москва).

Матч №3 — 20 марта, 17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).

Матч №4 — 22 марта, 17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).

Если потребуется: Матч №5 — 24 марта (Москва). Матч №6 — 26 марта (Челябинск). Матч №7 — 28 марта (Москва).

«Авангард» Омск (Восток, 2) — «Локомотив» Ярославль (Запад, 3)

Матч №1 — 1:2 ОТ, 0-1. 16 марта, 13:30 (G-Drive Арена, Омск).

Матч №2 — 18 марта, 16:30 (G-Drive Арена, Омск).

Матч №3 — 20 марта, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).

Матч №4 — 22 марта, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).

Если потребуется: Матч №5 — 24 марта (Омск). Матч №6 — 26 марта (Ярославль). Матч №7 — 28 марта (Омск).

«Группа Б»

«Металлург» Магнитогорск (Восток, 1) — «Спартак» Москва (Запад, 4)

Матч №1 — 4:0, 1-0. 17 марта, 14:30 (Арена Металлург, Магнитогорск).

Матч №2 — 19 марта, 17:00 (Арена Металлург, Магнитогорск).

Матч №3 — 21 марта, 19:30 (ДС Мегаспорт, Москва).

Матч №4 — 23 марта, 17:00 (ДС Мегаспорт, Москва).

Если потребуется: Матч №5 — 25 марта (Магнитогорск). Матч №6 — 27 марта (Москва). Матч №7 — 29 марта (Магнитогорск).

СКА Санкт-Петербург (Запад, 2) — «Автомобилист» Екатеринбург (Восток, 3)

Матч №1 — 2:3, 0-1. 17 марта, 17:00 (СКА-Арена, Санкт-Петербург).

Матч №2 — 19 марта, 19:30 (СКА-Арена, Санкт-Петербург).

Матч №3 — 21 марта, 17:00 (Уралец, Екатеринбург).

Матч №4 — 23 марта, 14:30 (Уралец, Екатеринбург).

Если потребуется: Матч №5 — 25 марта (Санкт-Петербург). Матч №6 — 27 марта (Екатеринбург). Матч №7 — 29 марта (Санкт-Петербург).

Расписание и результаты матчей, статистика и сетка плей-офф в разделе КХЛ сайта «СЭ».