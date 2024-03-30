Определились полуфинальные пары Кубка Гагарина-2024

Стали известны полуфинальные пары плей-офф КХЛ сезона-2023/24.

Последним участником 1/2 финала Кубка Гагарина стал «Металлург», который одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:0 в шестом матче серии (4-2).

Пары полуфинала Кубка Гагарина выглядят следующим образом:

«Локомотив» — «Трактор»

«Металлург» — «Автомобилист»

Серия «Локомотив» — «Трактор» начнется 2 апреля, а серия «Металлург» — «Автомобилист» — 3 апреля.