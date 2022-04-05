Второй матч серии между «Металлургом» и «Трактором» пройдет 5 апреля в 17.00

Во вторник, 5 апреля, магнитогорский «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором» в рамках второго матча финальной серии Восточной конференции. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Первая встреча завершилась победой магнитогорской команды со счетом 3:2.

Первые две игры пройдут Магнитогорске (3 и 5 апреля), а затем серия переедет в Челябинск (7 и 9 апреля). Серия длится до четырех побед одной из команд.

Следить за матчем «Металлург» — «Трактор» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

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