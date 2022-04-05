Быков о составе КХЛ: «Нет смысла убиваться из-за ухода иностранных клубов»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал состав участников регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23.

«Очень жаль, что политические события отражаются на спортивной жизни, но нужно уметь адаптироваться с теми реалиями, которые сейчас есть. Нам сейчас нет смысла убиваться от того, что кто-то ушел. Важно сконцентрироваться на том, что нам нужно делать и как действовать дальше. Возвращение иностранных клубов от нас не зависит, а от тех руководителей, которые будут это решение принимать. И я думаю, что должен быть совместный анализ между ФХР, КХЛ и руководителями клубов, чтобы принимать дальнейшую стратегию развития хоккея в целом. Также им стоит рассмотреть вариант привлечения тех клубов, которые в свое время были в КХЛ, но в связи с обстоятельствами они оказались в более низшей лиге, и рассмотреть следующие кандидатуры», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Всего в следующем сезоне примут участия 22 клуба.