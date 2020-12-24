Кровавые разборки в матче «Динамо» и «Ак Барса»: две драки и два удаления до конца

В матче московского «Динамо» и «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ произошло сразу две драки и два удаления до конца игры.

В начале третьего периода защитник бело-голубых Сергей Бойков атаковал у борта лидера казанцев Найджела Доуса и рассек в кровь ему лицо, за что был удален до конца игры с формулировкой «толчок на борт». Обидчика кинулся наказывать Дмитрий Воронков.

Три минуты спустя разразилась новая, довольно зрелищная драка. Патрис Кормье не по правилам встретил защитника хозяев Андрея Миронова, а потом сцепился с жаждущим мести Артемом Волковым. Кормье получил 5+20 минут и еще 5 минут за драку. Отметим, что Волков был наказан большим штрафом (5 минут), а Воронков отделался лишь двумя минутами.