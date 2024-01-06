Кривокрасов — о поражении от «Салавата»: «По содержанию и стилю матч был похож на плей-офф»
И.о. главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).
«В принципе, игра удалась. По содержанию и стилю матч был похож на плей-офф. Обе команды не хотели проигрывать. Я считаю, что мы показали очень хороший хоккей. Рад, что с такой командой мы были на равных. Сейчас самое главное — это подготовить пацанов к следующей серии, которая будет у нас на выезде. Все молодцы, сыграли на высшем уровне. Дебют Марушева? Трудно оценивать, потому что человек очень давно не играл. Можно сказать, что я бросил его в пекло, поставил против такой команды, когда он не играл полгода, на таких скоростях он был не готов сегодня, но, как говорится, я вижу его потенциал. Время покажет. Думаю, он будет готов в следующей серии», — приводит слова Кривокрасова официальный сайт КХЛ.
«Салават» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 61 очко. «Сибирь» с 51 очком — на восьмой строчке.
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|24
|24
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|20
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|20
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|10
|Нефтехимик
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|29
|47
|11
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|16
|31
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|12
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|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|31
|15
|66
|2
|Спартак
|48
|30
|18
|66
|3
|СКА
|47
|31
|16
|63
|4
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|5
|Торпедо
|46
|28
|18
|59
|6
|ЦСКА
|46
|24
|22
|52
|7
|Северсталь
|47
|22
|25
|51
|8
|Динамо Мн
|45
|19
|26
|43
|9
|Витязь
|47
|15
|32
|36
|10
|Куньлунь РС
|47
|15
|32
|36
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|34
|6.01
|13:00
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Динамо М – Куньлунь РС
|- : -
|6.01
|14:00
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Авангард – Лада
|- : -