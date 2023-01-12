Крикунов считает, что сборную России по хоккею не вернут на международную арену в 2023 году
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что российский хоккей будет продолжать развиваться, несмотря на международное отстранение.
«В этом году нам международных матчей ждать не стоит. Перспективы у нас внутри. Будем развиваться.
Возможно ли развитие без международных игр и с ужесточением лимита? И что? У нас в Советском Союзе вообще не было легионеров, но мы девять раз были чемпионами мира, поэтому нет ничего страшного. Будет играть больше молодых, причем не искусственно, а по таланту. Возможно ли развитие в период изоляции нашего хоккея? Возможно — по-любому! Игра-то не меняется, изменений нет. Да, поучиться всегда чему-то можно, но глобально провала не будет», — сказал Крикунов Legalbet.
Весной 2022 года Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах.
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