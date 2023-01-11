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Сегодня, 23:25

Главный тренер «Трактора» Гатиятулин высказался о победе над «Локомотивом»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Понимали, какой нам предстоит матч. «Локомотив» — мастеровитая команда, очень организованная, здорово играет в обороне. Мы знали, что нас ждет вязкий, тяжелый и непростой хоккей. Он таким и получился. Хорошо, что использовали момент, забили гол и смогли победить. Во втором периоде стали часто терять шайбу, соперник накладывал смены. Были долгие смены у нас в зоне, но ребята нас услышали и перестроились. Они стали проще, надежнее играть, сумели победить. Мы не играли на удержание счета в третьем периоде, но понимали, что соперник будет играть активнее. Мы до хоккеистов донесли, что нужно правильно играть в давление и стараться владеть шайбой, чтобы не было контратак. Мы также говорили, что нужно играть самоотверженно перед своими воротами и на пятаке», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

После 50 матчей «Трактор» располагается на 9-й строчке на «Востоке» с 48 очками. «Локомотив» занимает 4-е место на «Западе», набрав 65 очков.

Источник: Официальный сайт КХЛ
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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