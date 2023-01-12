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Сегодня, 13:53

Стала известна зарплата нападающего «Трактора» Сошникова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Никита Сошников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий Никита Сошников перед дедлайном подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/24.

Как стало известно «СЭ», в этом сезоне Сошников получит около 20 миллионов рублей, в следующем его зарплата составит 50 миллионов рублей в год.

29-летний российский хоккеист уже провел за челябинцев 8 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

Никита Сошников
ХК Трактор
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