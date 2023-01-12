Стала известна зарплата нападающего «Трактора» Сошникова
Нападающий Никита Сошников перед дедлайном подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/24.
Как стало известно «СЭ», в этом сезоне Сошников получит около 20 миллионов рублей, в следующем его зарплата составит 50 миллионов рублей в год.
29-летний российский хоккеист уже провел за челябинцев 8 матчей и набрал 6 (3+3) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
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|П
|О
|1
|СКА
|50
|38
|12
|80
|2
|ЦСКА
|48
|31
|17
|67
|3
|Торпедо
|49
|31
|18
|66
|4
|Локомотив
|50
|29
|21
|65
|5
|Динамо М
|49
|28
|21
|64
|6
|Витязь
|49
|23
|26
|54
|7
|Спартак
|50
|22
|28
|51
|8
|Северсталь
|49
|20
|29
|51
|9
|Динамо Мн
|50
|19
|31
|48
|10
|Куньлунь
|50
|17
|33
|39
|11
|Сочи
|48
|5
|43
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|48
|28
|20
|62
|3
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|4
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|5
|Сал. Юлаев
|49
|26
|23
|61
|6
|Ак Барс
|49
|26
|23
|59
|7
|Адмирал
|49
|26
|23
|57
|8
|Барыс
|50
|22
|28
|48
|9
|Трактор
|50
|21
|29
|48
|10
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|47
|11
|Амур
|48
|20
|28
|46
Результаты / календарь
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
|12.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|- : -
|12.01
|17:00
|
Металлург – Адмирал
|- : -
|12.01
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
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