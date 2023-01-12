Стала известна зарплата нападающего «Трактора» Сошникова

Нападающий Никита Сошников перед дедлайном подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/24.

Как стало известно «СЭ», в этом сезоне Сошников получит около 20 миллионов рублей, в следующем его зарплата составит 50 миллионов рублей в год.

29-летний российский хоккеист уже провел за челябинцев 8 матчей и набрал 6 (3+3) очков.