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Крикунов — о серии против СКА: «Смотрим, думаем, как перекрыть их»

19:06
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от противостояния со СКА во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Мы готовимся. Сейчас в первую очередь физику подтягиваем, надо силенок поднабрать перед играми со СКА. И тактикой занимаемся, разбираем сильные стороны противника. Смотрим, думаем, как перекрыть их.

В первую очередь надо играть очень дисциплинированно, тактически грамотно, не удаляться. Они забили 5 голов Минску, использовали большинство. Поэтому нам тут надо быть очень внимательными", — сказал Крикунов в эфире клубного телевидения.

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