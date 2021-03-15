Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от противостояния со СКА во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Мы готовимся. Сейчас в первую очередь физику подтягиваем, надо силенок поднабрать перед играми со СКА. И тактикой занимаемся, разбираем сильные стороны противника. Смотрим, думаем, как перекрыть их.

В первую очередь надо играть очень дисциплинированно, тактически грамотно, не удаляться. Они забили 5 голов Минску, использовали большинство. Поэтому нам тут надо быть очень внимательными", — сказал Крикунов в эфире клубного телевидения.