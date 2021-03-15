Ландер возобновил тренировки с «Локомотивом». Он пропустил первый раунд плей-офф
16:16
Нападающий «Локомотива» Антон Ландер может сыграть во втором раунде Кубка Гагарина против ЦСКА, сообщает 15 марта пресс-служба ярославцев.
Шведский хоккеист возобновил тренировки с командой. Ландер не играет 23 февраля и пропустил первый раунд плей-офф.
Он набрал 32 (14+18) очка в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Первый матч серии ЦСКА — «Локомотив» состоится 17 марта.
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