Крикунов — о поражении от рижского «Динамо»: «Первые два гола нас сильно успокоили»
4 января 2021, 23:34
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:5).
«Первые два гола нас сильно успокоили, хотя предупреждали, что рижане будут биться от начала и до конца. Вчистую проиграли второй период. В третьем периоде получалось что-то, но два быстрых гола сделали игру. В конце пытались спасти игру, но не вышло», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/137567-vladimir_krikunov____vchistuyu_proigrali_vtoroy_period__
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