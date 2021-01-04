Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:5).

«Первые два гола нас сильно успокоили, хотя предупреждали, что рижане будут биться от начала и до конца. Вчистую проиграли второй период. В третьем периоде получалось что-то, но два быстрых гола сделали игру. В конце пытались спасти игру, но не вышло», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.