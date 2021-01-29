Крикунов — о победе над «Сочи»: «Первый период разбирались, с какой командой играем»
Главный тренер «Динамо» Москва Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Сочи» (4:0).
— Первый период пока разбирались, с какой командой играем. Мы в Сочи играли с другой командой. Та была сильнее. Во втором периоде добавили, и все забили. Третий период доигрывали. Сегодня у Чайковски все залетало. Бочаров молодец, хорошо сыграл и в конце отразил ряд опасных моментов, — приводит слова тренера сайт москвичей.
— Несмотря на ротацию, все лидеры в строю. Шипачев и Яшкин играют в меньшинстве. Не слишком большая нагрузка на лидеров?
— Они всегда так играют. Они не переигрывают смену.
— Перед игрой со СКА у вас на один выходной больше. Будете давать отдых?
— Нет, мы завтра работаем.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/142350-vladimir_krikunov____segodnya_u__chaykovski_vse_zaletalo__
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