Главный тренер «Динамо» Москва Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Сочи» (4:0).

— Первый период пока разбирались, с какой командой играем. Мы в Сочи играли с другой командой. Та была сильнее. Во втором периоде добавили, и все забили. Третий период доигрывали. Сегодня у Чайковски все залетало. Бочаров молодец, хорошо сыграл и в конце отразил ряд опасных моментов, — приводит слова тренера сайт москвичей.

— Несмотря на ротацию, все лидеры в строю. Шипачев и Яшкин играют в меньшинстве. Не слишком большая нагрузка на лидеров?

— Они всегда так играют. Они не переигрывают смену.

— Перед игрой со СКА у вас на один выходной больше. Будете давать отдых?

— Нет, мы завтра работаем.