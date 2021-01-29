Чайковски поделился эмоциями после первого хет-трика в КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хет-трик на свой счет записал словацкий защитник Михал Чайковски.

Чайковски стал пятым словацким хоккеистом, забросившим три и более шайбы в одном матче КХЛ.

— Расскажи, это твой первый хет-трик в КХЛ? Какие эмоции были, когда забрасывал третью шайбу?

— Очень счастлив, у защитников хет-трики не так часто бывают, но я обязан этим команде, очень классные пасы мне отдавали. Самое главное, что мы выиграли, а так — очень счастлив, это здорово! — цитирует Чайковски сайт москвичей.

— Третью шайбу засчитали не сразу, а ты был абсолютно уверен в этом голе?

— Да, я сразу видел бросок, как шайба зашла в ворота и отскочила от камеры. Возможно, судья не сразу увидел, но я видел, что это был гол.

— Как партнеры поздравили в раздевалке?

— Ребята были очень рады за меня, но самое главное, что мы выиграли этот матч, для нас всех это важнее.

— Видели, что для тебя шайбу подписывали, она займет достойное место среди твоих трофеев?

— Сегодня месяц, как родился мой сын, я посвящаю этот хет-трик ему, и когда будет перерыв в чемпионате, я как раз поеду домой и увижусь с ним впервые и подарю ему эту шайбу.