Крэйг Мактавиш: "Поездку в Россию воспринимаю как новый вызов"

Главный тренер "Локомотива" Крэйг Мактавиш рассказал о причинах возобновления тренерской карьеры. Он вернулся к работе спустя семь лет, если не считать временного назначения в штаб "Эдмонтона" в 2014 году после увольнения Далласа Икинса.

– За последние годы я несколько раз бывал в России по делам "Эдмонтона", – цитируют "Известия" Мактавиша. – В Ярославле живет один из скаутов "Ойлерз" Александр Науров. Неоднократно приезжал к нему, познакомился с президентом "Локомотива" Юрием Яковлевым. Бывал на арене клуба и базе, смотрел, как у них построена работа. Поэтому контакт с руководством был, а почему было принято решение пригласить меня на пост главного тренера, вам лучше спросить у Юрия Яковлева, не хочу говорить за него.

Я с детства не боялся трудностей. Все, чего я добился в хоккее, было достигнуто благодаря преодолению многочисленных препятствий. Если ты к этому не готов, то тебе нечего делать в спорте. Поэтому поездку в Россию воспринимаю для себя как новый вызов и шанс достичь новых высот.