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Кравец: «У «Амура» тяжелая ситуация, проиграно много матчей»

23 сентября 2021, 23:50
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Старший тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:0).

«Принципиальная игра, «Куньлунь Ред Стар» – это тоже одна из команд, которая будет бороться за плей-офф. У нас тяжелая ситуация, проиграно много матчей. Очень важная и нужная победа. Я считаю, что сегодня ребята выполнили задание: боролись, бились, ловили шайбы на себя. И хочу отметить хорошую игру вратаря, это очень важно. Есть ошибки, но надо двигаться дальше и бороться за попадание в плей-офф. В проигранных встречах не хватало командной игры, заряженности всех игроков, позитива в команде, которая борется за победу всем коллективом – не только теми, кто играет, но и теми, кто в раздевалке, на трибуне. Это очень важно, чтобы скамейка была живой. Естественно, какие-то моменты надо доработать – большинство, меньшинство. Сегодня было «5 на 3», но у нас не было возможности даже попробовать, с чистого листа по рисунку ребята это делали. В этом надо добавлять, в большинстве и игре в равных составах», — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Алексеев и Глеб Зырянов.

Для «Куньлуня» это поражение стало пятым кряду. «Амур» одержал вторую победу в сезоне.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/23/489985.html

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