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Скобрев стал тренером по физподготовке «Барыса»

13:23
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Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев вошел в тренерский штаб «Барыса», информирует сайт клуба.

Соглашение с 38-летним Скобревым рассчитано на один сезон. Он будет работать тренером по физической подготовке.

Напомним, Скобрев является серебряным и бронзовым призером Олимпиады-2010. Ранее он работал в тренерском штабе московского «Динамо».

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Роман Шишов все материалы автора

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