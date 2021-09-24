Скобрев стал тренером по физподготовке «Барыса»
13:23
Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев вошел в тренерский штаб «Барыса», информирует сайт клуба.
Соглашение с 38-летним Скобревым рассчитано на один сезон. Он будет работать тренером по физической подготовке.
Напомним, Скобрев является серебряным и бронзовым призером Олимпиады-2010. Ранее он работал в тренерском штабе московского «Динамо».
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