«Авангард» перевел Буше в список травмированных

«Авангард» перевел нападающего Рида Буше в список травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

30-летний американец на данный момент возглавляет гонку лучших снайперов КХЛ сезона-2023/24. Сейчас в активе у хоккеиста 28 забитых шайб.

4 декабря клуб обыграл в КХЛ «Амур» со счетом 2:1. «Авангард» одержал третью победу подряд. С 53 очками команда занимает второе место в Восточной конференции после 37 матчей.