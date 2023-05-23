Кравец останется главным тренером «Авангарда» в новом сезоне

По информации «СЭ», Михаил Кравец останется на посту главного тренера «Авангарда» в новом сезоне.

Контракт подписан на один год. Омичи искали нового тренера на североамериканском рынке и в том числе пытались вернуть в команду Боба Хартли, однако не смогли договориться с канадским специалистом.

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступила «Ак Барсу» (счет в серии — 1-4).