Герсонский: «Скажу сразу, я не верю в то, что Хартли возглавит «Авангард»

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал слухи о возможном возвращении Боба Хартли на пост главного тренера клуба.

«Скажу сразу, я не верю в то, что Хартли возглавит «Авангард». Но если это все-таки произойдет, то, конечно, такой форвард, как Ткачев, ему понадобится. Потому что в этом возрасте тренеры заточены на победу, а не на то, чтобы создавать какие-то конфликтные ситуации. А у Ткачева есть много плюсов, которые можно использовать для организации хорошей, интересной игры. У него достаточно хороших качеств, а такие хоккеисты, как правило, ценятся. Да, есть и какие-то минусы, но плюсов-то все равно больше. Поэтому если Хартли появится в «Авангарде», он найдет применение нападающему по полной программе, и говорить о том, что Ткачев не подходит под систему Хартли, я бы не стал. Будет странно, если тренер будет разбрасываться такими игроками. Есть же пословица про курицу и золотые яйца, она полностью соответствует ситуации», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

62-летний канадец выиграл с командой Кубок Гагарина в 2021 году, а после сезона-2021/22 покинул тренерский штаб, оставшись консультантом академии омского клуба.

В сезоне-2022/23 «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).