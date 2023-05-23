Герсонский: «Скажу сразу, я не верю в то, что Хартли возглавит «Авангард»
Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал слухи о возможном возвращении Боба Хартли на пост главного тренера клуба.
«Скажу сразу, я не верю в то, что Хартли возглавит «Авангард». Но если это все-таки произойдет, то, конечно, такой форвард, как Ткачев, ему понадобится. Потому что в этом возрасте тренеры заточены на победу, а не на то, чтобы создавать какие-то конфликтные ситуации. А у Ткачева есть много плюсов, которые можно использовать для организации хорошей, интересной игры. У него достаточно хороших качеств, а такие хоккеисты, как правило, ценятся. Да, есть и какие-то минусы, но плюсов-то все равно больше. Поэтому если Хартли появится в «Авангарде», он найдет применение нападающему по полной программе, и говорить о том, что Ткачев не подходит под систему Хартли, я бы не стал. Будет странно, если тренер будет разбрасываться такими игроками. Есть же пословица про курицу и золотые яйца, она полностью соответствует ситуации», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.
62-летний канадец выиграл с командой Кубок Гагарина в 2021 году, а после сезона-2021/22 покинул тренерский штаб, оставшись консультантом академии омского клуба.
В сезоне-2022/23 «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3