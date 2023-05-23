Баста, Shaman, Гагарина и Пелагея выступят на церемонии чествования ЦСКА

Баста, Полина Гагарина, Пелагея и Shaman выступят на церемонии чествования московского хоккейного клуба ЦСКА.

Мероприятие пройдет 30 мая на «ЦСКА-Арене». На церемонии состоится награждение армейцев и автограф-сессия с игроками и фото-сессия с кубками.

ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (4-3) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.