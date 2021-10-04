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Кравец — о победе над «Витязем»: «Мастерство «Амура» было выше»

20:10
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Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:1 Б).

«Всех нас с победой — Хабаровск, болельщиков. Три тяжелейшие игры, сегодняшняя далась так же сложно. Хорошее начало, но второй период испортили, хотя и зарабатывали большинство. Но за весь период четыре броска в большинстве — это плохо, надо играть активнее, агрессивнее, выжимать все из себя. Третий период и овертайм сыграли хорошо, в овертайме вообще 8:1 по броскам в нашу пользу, полное преимущество. Буллиты — это мастерство: такие игроки, как Любимов, Горшков, должны показывать и доказывать. Наше мастерство было выше», — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

В серии буллитов победный бросок на счету Александра Горшкова.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/04/490586.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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