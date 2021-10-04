«Трактор» прервал 11-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ
«Трактор» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Челябинске и завершилась победой гостей хозяев в серии буллитов со счетом 3:2.
Автором победного буллита в серии послематчевых штрафных бросков стал Томаш Гика. Таким образом, челябинский клуб прервал 11-матчевую победную серию «Йокерита».
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«Трактор» (Челябинск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Тертышный — 7, 1:30 — 1:0. Шолохов — 1 (Фатеев), 22:29 — 2:0. Йенсен — 6 (О`Нилл, Фриман), 25:59 — 2:1. Шредер — 3 (Скленичка, Лескинен), 45:25 — 2:2.
Победный буллит: Гика.
Вратари: Вилл — Ювонен.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (8+4+11+2) — 35 (7+13+13+2).
Судьи: Гофман, Раминг.
4 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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