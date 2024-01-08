Кравец о победе над «Адмиралом»: «Считаю, что «Авангард» отлично отыграл»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Что сказать, как обычно у нас с «Адмиралом» происходит, уже девятый раз подряд в овертайм уходим. Упорная борьба кость в кость. Хочу поблагодарить команду за проявленное мужество, мастерство, характер. Непросто мы сюда доехали сегодня, ночь провели в самолете, завтрак, совмещенный с обедом — тоже в самолете. Можно было бы на самолете и на игру приехать, если бы разрешалось, вот было бы здорово. Очень важная победа после такой дороги, ребята отлично отыграли, и, конечно, Павел Хомченко классно держал команду в игре», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Авангард» (65 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (39) замыкает таблицу «Востока».