Кравец о победе над «Адмиралом»: «Считаю, что «Авангард» отлично отыграл»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Что сказать, как обычно у нас с «Адмиралом» происходит, уже девятый раз подряд в овертайм уходим. Упорная борьба кость в кость. Хочу поблагодарить команду за проявленное мужество, мастерство, характер. Непросто мы сюда доехали сегодня, ночь провели в самолете, завтрак, совмещенный с обедом — тоже в самолете. Можно было бы на самолете и на игру приехать, если бы разрешалось, вот было бы здорово. Очень важная победа после такой дороги, ребята отлично отыграли, и, конечно, Павел Хомченко классно держал команду в игре», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Авангард» (65 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (39) замыкает таблицу «Востока».
|Восточная конференция
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|О
|1
|Металлург Мг
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|18
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|2
|Авангард
|47
|31
|16
|65
|3
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|4
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|51
|9
|Амур
|47
|21
|26
|50
|10
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|47
|14
|33
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
|8.01
|10:00
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Адмирал – Авангард
|1 : 2 ОТ
|8.01
|10:00
|
Амур – Сибирь
|4 : 0