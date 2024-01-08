Дедунов прокомментировал поражение СКА от «Металлурга»
Форвард СКА Павел Дедунов прокомментировал поражение армейцев от «Металлурга» (1:2 ОТ) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.
«Игра шла кость в кость, счет на табло. Долго никто не мог вырваться вперед, в овертайме у нас были моменты, но не забили, сами пропустили — это хоккей. Ничего страшного. Разберем ошибки, в следующей игре постараемся их избежать. Можно красиво играть, и счет будет не в твою пользу. Никто про игру даже не вспомнит. Придут, посмотрят, какой счет. Подумают: тот, кто выиграл, — молодец, а кто проиграл... Преимущество наше было мнимое, раз счет в пользу соперника. Да, владели инициативой, но и в итоге уступили. Что стало камнем преткновения? У каждого из нас, думаю, были моменты, чтобы удвоить, утроить счет, но не вышло. Если забиваешь один гол, трудно выиграть. «Металлург» ждал нашей ошибки, мы — его, надо было реализовывать свои моменты и «дожимать», — приводит слова Дедунова «РБ Спорт».
«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке Запада с 64 очками в 48 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|31
|18
|68
|2
|Авангард
|47
|31
|16
|65
|3
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|4
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|51
|9
|Амур
|47
|21
|26
|50
|10
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|47
|14
|33
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
|8.01
|10:00
|
Адмирал – Авангард
|1 : 2 ОТ
|8.01
|10:00
|
Амур – Сибирь
|4 : 0