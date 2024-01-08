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Сегодня, 18:06

Тамбиев после поражения от «Авангарда»: «Наша беда — реализация»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Считаю, что хороший матч мы провели, содержание игры было неплохое. Но опять наша беда — реализация. Лишний пас, качество броска, хладнокровия не хватает и, наверное, мастерства. А так, доволен ребятами, очко они точно заслужили против такой мастеровитой команды», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Авангард» (65 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (39) замыкает таблицу «Востока».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 49 31 18 68
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 47 30 17 63
4 Автомобилист 50 27 23 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 49 26 23 57
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 49 20 29 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 32 15 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Витязь 48 15 33 36
10 Куньлунь РС 49 15 34 36
11 Сочи 49 14 35 34
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8.01 10:00
Адмирал – Авангард
 1 : 2 ОТ
8.01 10:00
Амур – Сибирь
 4 : 0
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