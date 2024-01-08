Тамбиев после поражения от «Авангарда»: «Наша беда — реализация»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Считаю, что хороший матч мы провели, содержание игры было неплохое. Но опять наша беда — реализация. Лишний пас, качество броска, хладнокровия не хватает и, наверное, мастерства. А так, доволен ребятами, очко они точно заслужили против такой мастеровитой команды», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Авангард» (65 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (39) замыкает таблицу «Востока».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|31
|18
|68
|2
|Авангард
|47
|31
|16
|65
|3
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|4
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|51
|9
|Амур
|47
|21
|26
|50
|10
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|47
|14
|33
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
Результаты / календарь
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
|8.01
|10:00
|
Адмирал – Авангард
|1 : 2 ОТ
|8.01
|10:00
|
Амур – Сибирь
|4 : 0
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