Красивая шайба форварда «Локомотива». Видео

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов забросил первую шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса», сократив отставание ярославской команды — 1:2.

21-летний форвард получил передачу на красной линии, вошел в зону соперника, обыграл защитника, сблизился с голкипером и поразил ближний угол ворот.

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