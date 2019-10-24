Красивая шайба форварда «Локомотива». Видео
20:58
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов забросил первую шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса», сократив отставание ярославской команды — 1:2.
21-летний форвард получил передачу на красной линии, вошел в зону соперника, обыграл защитника, сблизился с голкипером и поразил ближний угол ворот.
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