Козлов — о победе над минским «Динамо»: «Ребята проявили характер, молодцы»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:2).

— Тяжелый матч, первый период провели хорошо, во втором начали допускать ошибки при выходе из своей зоны, чем воспользовался соперник, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Было видно, что седьмая игра за 15 дней сказывалась. Но когда «Динамо» сравняло счет, ребята проявили характер, забили гол, потом в пустые ворота. Хорошая победа на характере, ребята молодцы.

— Удивило отсутствие Ливо. Почему его не было?

— У него повреждение, посмотрим, какие будут дальше анализы.

— Вы сказали про физику. Это основная причина почему было много брака и пробросов?

— Минчане играют очень агрессивно. У них подвижные нападающие, которые хорошо прессинговали. В третьем периоде нам было нелегко, поэтому иногда вынуждено выводили шайбу из зоны, чтобы соперник не контролировал ее. Но это было эпизодически.

«Салават Юлаев» с 22 очками занимает четвертое место в Восточной конференции после 18 матчей. «Динамо» (18 очков) идет восьмым на «Западе» после 17 игр.