Кожевников: «ЦСКА и Федотову нужно было договариваться с «Филадельфией»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о решении Международной федерации хоккея по вопросу о контракте ЦСКА с голкипером Иваном Федотовым.
«Мы не играем ни в каких международных соревнованиях. Почему Международная федерация хоккея впаривает нам свои решения? С одной стороны, мы вроде бы никому не нужны, но при этом они за нас решают. Это политика. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф выполняет желания Запада. Когда ФХР обращалась в Международную федерацию, то рассчитывала на нормальное человеческое решение. Но, видимо, Тардиф с кем-то посоветовался. Хотя есть мнение, что ЦСКА и Федотову нужно было договариваться с «Филадельфией», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.
Ранее ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА, с которым хоккеист подписал в июле соглашение, запрет на международные трансферы сроком на сезон. Федотов получил дисквалификацию, которая завершится 31 декабря 2023 года.
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ЦСКА – Ак Барс
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