Вайсфельд не считает, что легионеры с российским гражданством закроют дорогу молодым хоккеистам
Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о мотивации иностранных игроков получить российское гражданство для выступления в КХЛ.
«Что касается мотивации иностранцев, пожелавших сменить гражданство, в голову никому не залезешь. Люди разные бывают. Защитник ЦСКА Даррен Диц, появившийся на свет в Канаде, например, декламирует стихи Александра Пушкина на русском. Если же брать других, то давайте просто сложим два плюс два. При прежнем лимите почему-то не было желающих получить наш паспорт. Не стоит бояться того, что легионеры, получившие российское гражданство, закроют дорогу в состав молодым хоккеистам. Выходить на лед в любом случае будет сильнейший. А если не можете выиграть у приезжих конкуренцию, значит, вы не такого высокого уровня спортсмены», — цитирует Вайсфельда RT.
Ранее хоккейный эксперт поделился мыслями о натурализации клубами КХЛ иностранцев после ужесточения лимита.
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ЦСКА – Ак Барс
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