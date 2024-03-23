Кожевников рассказал, за счет чего «Трактор» прошел «Динамо» в плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, за счет чего «Трактор» прошел «Динамо» в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ со счетом 4:0.

«Игра вратарей дала о себе знать. У «Трактора» Фукале очень хороший и квалифицированный голкипер. У «Динамо» не сработали вратари, они же их тасовали, вот и вышло, что вышло», — цитирует Кожевникова LiveResult.ru.

«Трактор» является единственной командой, которая гарантировала себе место в полуфинале Кубка Гагарина.