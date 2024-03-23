Князев отреагировал на желание Билялетдинова покинуть пост главного тренера «Ак Барса»

Экс-игрок «Ак Барса» Кирилл Князев рассказал, что думает о тренере Зинэтуле Билялетдинове. 22 марта он сообщил, что покинет пост главного тренера.

«Я не могу говорить за него, а только предполагать, что просто пришло время поставить точку в карьере главного тренера. Но это только мои предположения, я к этому специалисту очень хорошо отношусь, с уважением. Жаль, что не удалось с ним поработать, возможность была, но обстоятельства сложились по-другому», — цитирует Князева Metaratings.ru.

Билялетдинов трижды возглавлял «Ак Барс» (2004-2011, 2014-2019 и 2022-2024). Под его руководством клуб четыре раза становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок Гагарина.