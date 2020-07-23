Кожевников предлагает перенести начало чемпионата КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что турнир в Сочи не стоит отменять из-за коронавируса. В то же время, по его мнению, начало сезона в КХЛ стоит перенести.

— Время до турнира в Сочи еще есть. Это нормально — и в НХЛ болеют, и у нас, — цитируют «Известия» Кожевникова. — Ребятам нужно осторожнее к этому отнестись. Поменьше выходить и общаться. Себя нужно беречь. Но я думаю, что 14 дней достаточно, чтобы подготовиться. Турнир — хороший шанс для молодежи проявить себя. А вот начало чемпионата КХЛ лучше перенести, чтобы не получилось так: он стартовал, а потом его снова отменили. Нужно сделать паузу, чтобы ничего потом не переносить и не играть детьми. Тем более что чемпионат мира тоже перенесли. Это лучший выход.