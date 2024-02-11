Кожевников объяснил, что даст СКА переезд на новую арену

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что переезд СКА из Ледового дворца на «СКА-Арену» может придать армейскому клубу новые эмоции.

«Я не знаю, как это может именно повлиять на команду, состав ведь никак не изменится от того, где СКА выступает. Должны быть хорошие эмоции, но на состав команды это никак не повлияет. Сама по себе «СКА-Арена» является одной из лучших в мире» — приводит слова Кожевникова «Газета.Ru».

Новая арена в Санкт-Петербурге вмещает 21 500 болельщиков в хоккейной конфигурации. 11 февраля СКА впервые сыграет на «СКА-Арене» в матче против «Сочи».