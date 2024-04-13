Кожевников назвал причину поражения «Металлурга» в матче с «Автомобилистом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Металлургом» (5:3, 3-3) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Был интересный матч, играли две равные команды. «Металлургу» не хватило реализации», — сказал Кожевников «СЭ».

«Автомобилист» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина пройдет в Магнитогорске 15 апреля.

Софья Грецкая