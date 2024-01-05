Кожевников назвал причину, из-за которой «Спартак» проиграл ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Однозначно «Спартак» сегодня проиграл из-за плохой реализации. Красно-белые сегодня показали свою обычную игру. За счет чего ЦСКА сегодня победил? ЦСКА играл, как и всегда. Могу отметить, что у них Федотов прибавил очень хорошо», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После 46 матчей ЦСКА занимает шестую строчку в Западной конференции, набрав 52 очка. Лидирует — «Спартак» (66 очков в 48 играх).