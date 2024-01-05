«Ак Барс» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Казани 5 января и завершилась победой хозяев — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В составе «Адмирала» шайбу забросил Кирилл Петьков. Нападающий казанцев Вадим Шипачев сделал дубль.